Lupi: “Chiedo una reazione forte, mettiamoci il cuore”. I Cervi in attesa di tre gare insidiose

Calcio, al Cerveteri serve un’inversione per dire quanto vale –

Prova di forza del Cerveteri, chiamato a due gare in trasferta, prima di ritornare al Galli, una settimana prima la sosta di Pasqua.

Verdeazzurri in campo sul campo del Grifone, domenica alle 11.00, domenica dopo in casa del Fonte Meravigliosa, e poi al Galli contro il Cimina.

Sarà una gara ad alta tensione, dato il momento complicato, con i recenti risultati che hanno amareggiato la tifoseria.

“Voglio una reazione cattiva dalla squadra: chiedo impegno, coraggio e grinta. E lo dico nel rispetto di quelle persone che la domenica vengono sugli spalti, seguono la gara e poi non riusciamo a dargli quanto meritano”, ha detto il presidente Lupi.

Per Ciaccia e compagni diventa fondamentale questa gara, da vincere, per ridare ai tifosi quello che meritano, entusiasmo e fiducia.