Cerveteri, sequestrata discarica abusiva di circa 15.000 mq: denunciato il proprietario

Operazione della Guardia di Finanza di Ladispoli

Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, durante la perlustrazione del territorio.

Il terreno, infatti, veniva utilizzato per ammassarvi materiale fuori uso in plastica, metallo, bombole gpl, frigoriferi, climatizzatori, condizionatori, scarti edili, batterie per auto, veicoli fuori uso e materiale composito in fibra di carbonio. Durante l’ispezione, le “fiamme gialle” della Compagnia di Ladispoli hanno appurato che il proprietario del terreno non risultava iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e sprovvisto dei registri previsto dalla normativa vigente per l’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Stando alle immagini satellitari e alle ricostruzioni fotografiche, l’attività illecita andava avanti da diversi anni e sono in corso accertamenti per dimensionare il giro d’affari dell’impresa ai fini dell’imposizione diretta, dell’IVA e dell’IRAP dei proventi illecitamente conseguiti.

Tale materiale, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l’ambiente.

Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti e il sito è stato sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma.

Si evidenzia che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in conformità alla normativa vigente, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.