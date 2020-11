Share Pin 0 Condivisioni

Il gruppo consiliare: “Ha mostrato qualità ed equilibrio nell’interesse della città”

Civitavecchia, la Lega ringrazia l’ex assessore Riccetti –

Riceviamo e pubblichiamo –

La Lega di Civitavecchia ringrazia Alessandra Riccetti per il lavoro di grande spessore svolto in questi mesi da assessore ai Servizi sociali. Chiamata ad un incarico delicato e difficile, Alessandra ha mostrato grande qualità ed equilibrio, nell’interesse della città: anche per questo resta un pilastro del partito che ha contribuito a far nascere e a strutturare a Civitavecchia.

Il Gruppo consiliare: R. Cacciapuoti, A. D’Amico, A. Giammusso, P. Marino, E. Pepe