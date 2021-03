Share Pin 1 Condivisioni

Civitavecchia, la campagna di prevenzione dell’Ass. In The Clauds si conclude l’8 marzo

“Quest’anno la campagna di prevenzione contro il tumore al seno è stata più importante degli altri anni. Ora è il momento di recuperare il tempo perso a causa della pandemia in tema di screening e controlli.” Esordisce con questa frase il presidente dell’associazione In The Clauds, Tiziano Leonardi, che si occupa di prevenzione del tumore al seno sul territorio civitavecchiese.

“La campagna che abbiamo realizzato si è svolta ogni lunedì di febbraio, si concluderà in una giornata simbolo per la donna, cioè l’8 Marzo con le ultime visite. Raggiungeremo il fantastico numero di 58 ragazze, di età compresa tra i 25 e i 40, che hanno aderito alla nostra iniziativa sottoponendosi ad una ecografia mammaria gratuita. Per la nostra giovane associazione è stato un successo e ringraziamo il Centro Diagnostico Buonarroti e in particolare con il Dott. Carlo Tarantino per la collaborazione e il supporto”.

Anche Sharon Di Gennaro, una delle fondatrici dell’Associazione, ci parla della campagna di prevenzione, “il consiglio che vogliamo trasmettere alla donna, è quello di sottoporsi a partire dai 25 anni, annualmente, a visita senologica ed ecografia mammaria a cui aggiungere, successivamente e per tutta la vita, l’esame mammografico. Speriamo di ripetere questa campagna al più presto, ringraziamo tutte le persone e le attività che ci hanno supportato per arrivare a questo obiettivo”.

Le attività dell’associazione In The Clauds sono sempre in crescendo, quindi vi invitiamo a seguire la pagina Facebook “In The Clauds”, sostenendo tutte le iniziative di prevenzione.

Così in una nota l’Associazione In the Clauds