”Previsto un tempo di 4 o 6 mesi”

Vaccini, Mise: “Aziende pronte, produzione entro autunno”

Si è concluso l’incontro per discutere sul progetto europeo per il rafforzamento della produzione dei vaccini anti Covid in Italia.

Presenti al Mise Giorgetti, Farmindustria, Aifa e il commissario per l’emergenza Figliuolo.

In riunione molte aziende si sono rese disponibile a partire, avviando la produzione del principio attivo e degli altri componenti del vaccino.

E’ stato dato mandato dal ministro di procedere all’individuazione di contoterzisti in grado di produrre vaccini entro autunno del 2021, ovvero in un tempo massimo di 4 o 6 mesi.