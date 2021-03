Share Pin 5 Condivisioni

”Rinnovata in questi giorni la convenzione tra il Comune e l’Associazione Balzoo Litorale Nord di Roma”

Ladispoli, Morelli: ”Attivato un banco di alimenti per i nostri amici animali”

“In questi giorni è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Ladispoli e l’Associazione Balzoo Litorale Nord di Roma per l’attivazione di un banco di alimenti per i nostri amici animali.

Il progetto riguarda le famiglie in difficoltà economica ed è destinato a contribuire in modo concreto al sostentamento degli animali domestici.

Un programma importante in un periodo in cui questa recessione economica ha colpito duramente tante famiglie” ha affermato sui social Miska Morelli, già capo segreteria del sindaco Alessandro Grando e neo responsabile del dipartimento per la Tutela degli Animali della Lega per la Provincia di Roma e per la Zona nord.