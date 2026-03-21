Livatino venne assassinato dalla Mafia ad Agrigento nel 1990 e nel 2020 venne beatificato da Papa Francesco

Civitavecchia, intitolato a Rosario Livatino il parcheggio del tribunale –

Vincenzo Palombo, Vice-Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia, ha diffuso una nota stampa in merito all’applicazione di una mozione proposta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nella scorsa consiliatura, in merito al nome da attribuire al rinnovato parcheggio che affianca il tribunale di Civitavecchia.

Palombo spiega che la mozione di intitolare il parcheggio al giudice Rosario Livatino, vittima di Mafia nel 1990, nasce su impulso del Coordinatore Paolo Iarlori e dell’intero coordinamento comunale di Fratelli d’Italia.

La mozione venne approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 24 aprile 2023 e successivamente recepita con apposita delibera di Giunta dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Ernesto Tedesco.

Livatino martire della giustizia

“Una decisione di grande valore simbolico e civile – scrive Palombo –, che rende omaggio ad un magistrato assassinato dalla mafia, Beato della Chiesa, autentico martire della giustizia.

Rosario Livatino rappresenta una figura di altissimo profilo morale, capace di unire credenti e laici, cittadini di ogni sensibilità politica e culturale. Un esempio luminoso di dedizione al dovere, amore per la giustizia, senso dello Stato e profonda umanità, accompagnata da una fede sincera e vissuta.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che hanno approvato all’unanimità la mozione, dimostrando come su valori fondamentali sia possibile trovare una convergenza ampia e condivisa.

Un plauso ed un ringraziamento vanno, inoltre, al Sindaco Marco Piendibene, che da consigliere comunale voto a favore della mozione, all’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni e all’attuale Amministrazione comunale per aver dato seguito a questo percorso, portando a compimento un’iniziativa avviata nella precedente consiliatura.

L’importanza dell’intitolazione a Livatino

Questa intitolazione assume un significato ancora più importante perché rappresenta il frutto di un lavoro condiviso tra due Amministrazioni di diverso orientamento politico: un segnale prezioso di unità in un tempo segnato da forti contrapposizioni.

Proprio alla vigilia di un importante appuntamento referendario sulla giustizia, la figura del giudice Livatino ci ricorda che esistono valori superiori che possono e devono unire: la giustizia, il rispetto delle istituzioni, il servizio allo Stato.

Da oggi, il parcheggio del Tribunale renderà onore nella toponomastica cittadina ad un eroe, ad un beato, ad un esempio straordinario di giustizia e umanità come Rosario Livatino.

Sono orgoglioso di aver contribuito, insieme a Fratelli d’Italia, al raggiungimento di questo importante risultato, che rappresenta motivo di orgoglio non solo per il nostro Partito, ma per l’intera comunità cittadina”.