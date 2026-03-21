Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica
Bracciano, lunedì interruzione idrica in alcune zone –
Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, lunedì 23 marzo dalle ore 08:00 alle 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Bracciano.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti: via Garibaldi, via Negretti, via Viroflay, via del Pratoterra, via Trento, via Traversini, via Cattaneo, via dei Quadri, delle Grotte, viale Giulio Cesare, via Cupetta del Mattatoio, via Oberdan, piazza Roma, vie limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.