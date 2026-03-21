Si terrà oggi, sabato 21 marzo, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il Palazzetto dello Sport “A. Sorbo” a Ladispoli

Un evento di sport inclusivo per ricordare Giuliano Falcioni –

Sabato 21 marzo, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, si terrà un nuovo appuntamento con lo sport inclusivo e accessibile, presso il Palazzetto dello Sport “A. Sorbo” a Ladispoli.

Ad annunciare l’evento è il delegato Marco Cecchini che ha intitolato l’evento alla memoria del compianto Maestro Giuliano Falcioni, recentemente scomparso in un incidente motociclistico.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ideato da Marco Cecchini e dall’assistente alla comunicazione Valentina Manca, e il progetto di autodifesa “Amazzoni”, realizzato da Cinzia Rocchi insieme al Maestro Giuliano Falcioni.

Due realtà unite per dare vita a un percorso di sport integrato, aperto a tutti e completamente gratuito.

Marco Cecchini afferma: “Il progetto ‘Ladispoli, una città che sa ascoltare’ è un nostro dono per la città. Ogni giorno lavoriamo volontariamente per rispondere alle esigenze dei cittadini con disabilità, offrendo strumenti concreti per vivere in autonomia i servizi del territorio. Il nostro obiettivo è rendere Ladispoli sempre più inclusiva e accessibile.”

Cinzia Rocchi, referente del progetto “Amazzoni”, aggiunge: “Con questo evento vogliamo ribadire un principio fondamentale: lo sport è di tutti e per tutti, senza eccezioni. Vogliamo offrire spazio e opportunità ai ragazzi con disabilità, affinché possano sentirsi forti, sicuri e capaci, imparando a conoscere il proprio corpo e a superare i propri limiti.”

Sarà presente anche Gym Ladispoli. Il Presidente Lorenzo Agostini sottolinea: “Nel nostro progetto di sport integrato, i ginnasti affiancano bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, attraverso percorsi, giochi di squadra e attività sportive con attrezzi della ginnastica artistica, sempre seguiti da tecnici qualificati. L’obiettivo è favorire l’integrazione e la crescita di tutti.”