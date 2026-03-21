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A12, chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud per due notti

21 Marzo 2026





La chiusura per lavori di manutenzione alla pensilina di stazione

A12, chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud per due notti –

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiusa Civitavecchia sud, in uscita da Roma e dalla SS1 Aurelia, per consentire lavori di manutenzione della pensilina di stazione, nei seguenti giorni e orari:

  • dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo;
  • dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

  • in uscita da Roma: Santa Severa Santa Marinella;
  • in uscita dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia nord.