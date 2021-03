Share Pin 1 Condivisioni

Il filosofo, osservatore e studioso di ornitofauna intenzionato di donare metà dei proventi alla Lega Italia Protezione Uccelli ed EBN Italia con il progetto “Salviamo il falco Lanario”

Civitavecchia: il “Rondone Celeste” di Davide Valenti per le associazioni che si occupano di proteggere uccelli e natura

Si chiama il “Rondone Celeste”, un rondone speciale che arriverà sulla terra dallo spazio, rivelandosi a un bambino in preghiera seduto su una scogliera.

E’ il soggetto del libro scritto da Davide Valenti, di Civitavecchia, filosofo, osservatore e studioso di ornitofauna e meraviglie del cielo.

Il filosofo vuole donare metà dei proventi del libro a due associazioni che da anni sono sul campo per proteggere gli uccelli e la natura: la Lega Italia Protezione Uccelli ed EBN Italia con il progetto “Salviamo il falco Lanario”, un uccello poco noto che, anno per anno, si sta estinguendo dalle regioni italiane e resiste in altre grazie a dei lodevoli interventi di protezione.

Il libro è una visione filosofica, scritta in linguaggio poetico, un incontro tra una meraviglia del cielo, il Rondone Celeste, e un bambino, futuro filosofo.

Coprotagonisti della storia decine di specie di uccelli. (GUARDA QUI)

