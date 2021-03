Share Pin 24 Condivisioni

Le domande andranno presentate entro le ore 12.00 del 15 giugno 2021

A bando le case cantoniere: c’è anche quella di Santa Marinella –

A bando le case cantoniere: c’è anche quella di Santa Marinella

Messa a bando l’assegnazione delle case cantoniere nel Lazio.

L’Anas ha infatti pubblicato, come riporta Romatoday, il bando con l’obiettivo di dare in gestione 100 strutture dislocate lungo la rete stradale.

Obiettivo dell’Anas è quello di raccogliere progetti per la riqualificazione delle case cantoniere inutilizzate per fornire agli utenti della strade servizi come “ospitalità e assistenza”, “promozione, valorizzazione e vendita di prodotti tipici locali”, “servizi bar” e “incentivi alla mobilità sostenibile”.

Nel Lazio le case cantoniere si trovano a San Cesareo, a Santa Marinella, a Terracina, Minturno, Fondi e due a Cisterna di Latina.

Nella trasformazione degli immobili è prevista la conservazione dei manufatti originari, l’uso di materiali compatibili con l’ambiente e con l’architettura storica.

Il bando per partecipare si chiuderà alle 12 del 15 giugno 2021.

(torna a Baraondanews)