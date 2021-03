Share Pin 1 Condivisioni

L’evento sarà organizzato su piattaforma meet di Google viste le restrizioni per l’emergenza sanitaria

Cerveteri: i genitori della Salvo D’Acquisto incontrano la Polizia postale –

Cerveteri: i genitori della Salvo D’Acquisto incontrano la Polizia postale

I genitori della Salvo D’Acquistano incontrano gli agenti della Polizia postale.

Obiettivo: illustrare le potenzialità e i pericoli che nasconde il web così da imparare a condividere la sicurezza in rete e usare consapevolmente la tecnologia con i propri ragazzi.

L’incontro è rivolto alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria della Salvo D’Acquisto grazie alla disponibilità dell’assistente capo coordinatore della Polizia postale, Emiliano Farascioni.

Per poter partecipare all’incontro bisognerà collegarsi alla piattaforma meet su google, con le credenziali istituzionali dei propri figli.

Non saranno ammessi profili non istituzionali e in base alla quantità e qualità della connessione e al numero di richieste potrebbe essere necessario bloccare gli accessi al meeting.

(torna a Baraondanews)