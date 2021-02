Share Pin 1 Condivisioni

Civitavecchia, fiamme in un appartamento. Sul posto i vigili del fuoco

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in via Bramante, 3/d (Civitavecchia) per incendio appartamento. Un ingente quantità di fumo, generata da un televisore in fiamme in una abitazione posta al secondo piano, era presente nel vano scale condominiale.

I VVF raggiunta la casa e individuato il focolaio, hanno immediatamente estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’abitazione era abitata da due anziani coniugi che al momento si erano rifugiati fuori al balcone. I VVF hanno effettuato inoltre un controllo presso tutti i piani del palazzo, finalizzato ad accertare le buone condizioni di tutti i condomini al momento presenti nelle proprie case. Nessun ferito. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato ben più gravi conseguenze. Probabili cause elettriche. Sul posto personale sanitario 118 e tecnici ENEL fatti intervenire per le opportune verifiche.

Lo stabile è stato messo in sicurezza, anche a seguito dell’evacuazione dei fumi e gas prodotti dalla combustione, attraverso ventilazione naturale e forzata (con moto ventilatore), per cui i condomini sono potuti rimanere nelle proprie abitazioni.