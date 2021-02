Share Pin 8 Condivisioni

Sociale, Colosimo (FdI): “L’incompetenza del sindaco di Cerveteri lascia senza parole”

“L’incapacità e l’inerzia dimostrate dal Sindaco di Cerveteri Pascucci e dall’assessore ai Servizi sociali, Cennerelli, lasciano senza parole. A causa loro, infatti, i fondi messi a disposizione per i servizi sociali non sono stati spesi a dovere e per questo motivo il distretto socio sanitario di Ladispoli-Cerveteri rischia il commissariamento”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo che aggiunge: “Circa un anno fa avevamo già denunciato l’inefficienza dell’amministrazione comunale e per questo avevamo presentato anche un’interrogazione all’assessore regionale Troncarelli. Ora la storia si ripete e nel frattempo tante famiglie vivono con il terrore di perdere quei servizi socio assistenziali che per loro significa aiuto imprescindibile e sopravvivenza. Imbarazzanti e beffarde, poi, appaio le giustificazioni del primo cittadino che ammette di “non avere idea di quale fosse il problema”. Insomma un’intollerabile dimostrazione di inefficienza e incompetenza che basterebbero per far dimettere qualsiasi esponente politico che avesse un briciolo di dignità”.