L’associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri: “Un parco restituito alla comunità”

Marina di Cerveteri, ripristinati i campi di basket e volley a via Luni

“È con grande piacere che l’associazione M M dC – Miglioriamo Marina di Cerveteri condivide il ripristino dei campi da basket e volley al Parco di via Luni a Cerenova”.

Così l’associazione in una nota in cui si legge: “Avevamo acquistato un canestro completo con i proventi delle iniziative del Natale di

due anni fa ormai, per sostituire già allora quello che si era rotto, poi la pandemia ci ha costretti a rinviare la messa in opera e la festa dello sport che stavamo organizzando.

a con un po’ di ottimismo guardiamo avanti, puntando a costruire quel senso civico e di comunità che rappresentano la più grande assicurazione sulla longevità delle opere ripristinate.

“Un ringraziamento particolare alla società sportiva Sicania Volley che ha contribuito all’iniziativa donando la rete da pallavolo che pure è stata messa in opera, all’assessore Elena Gubetti e alla Multiservizi per il supporto, e grazie soprattutto alle persone che hanno sostenuto questa operazione anche soltanto con un pensiero positivo o una critica costruttiva, l’obiettivo comune è sempre e solo migliorare il posto dove viviamo con i fatti, e senza polemiche.

A partire da piccole cose, un parco restituito alla comunità”.