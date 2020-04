Condividi Pin 0 Condivisioni

Richiesta al fine di limitare le conseguenze economiche della pandemia

Civitavecchia, Fiadel chiede tavolo di confronto sul Porto

Al fine di attenuare le conseguenze della crisi che si sta abbattendo sul porto e sulle imprese portuali per via dell’epidemia di COVID-19 dovuta allo stallo del traffico merci ro ro e del settore croceristico la Fiadel, auspica l’apertura di un tavolo di confronto tra Enel, CFFT ecc. Autorità di Sistema Portuale, Comune di Civitavecchia, Organizzazioni datoriali rappresentative delle imprese portuali e delle imprese di trasporto nonché delle Organizzazioni Sindacali finalizzato alla stipula di un patto per il lavoro che dia un po’ di respiro alle aziende e alle famiglie già duramente penalizzate.

La Segreteria di Coordinamento