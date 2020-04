Manziana, processione simbolica per le vie della città

Condividi Pin 7 Condivisioni

Manifestazione nata su richiesta di alcuni cittadini

In occasione delle celebrazioni di Pasqua, su proposta di alcuni cittadini, il comitato festeggiamenti della Madonna delle Grazie e la parrocchia di San Giovanni Battista hanno organizzato una simbolica processione che ovviamente non vedrà la presenza dei fedeli.

Una macchina, partendo alle 18:30 dalla Chiesa di San Giovanni Battista, girerà per le vie di Manziana e Quadroni esponendo l’immagine della Madonna che sarà accompagnata dal nostro parroco.

Nel dettaglio le strade interessate sono:

Piazza Tommaso Tittoni, Corso Vittorio Emanuele, Via Canale, Via Quadroni, Piazza Valentini, Via Tuscania, Via Ronciglione, Via Pisa, Via Siena, Via Tito Salvatori, Via IV novembre e Via Roma