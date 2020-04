Condividi Pin 162 Condivisioni

Ieri il ragazzo avrebbe compiuto 25 anni e la ricorrenza è stata festeggiata da tutte le persone che chiedono Giustizia e Verità

Mamma Marina e Papà Valerio: “Grazie a tutti per gli auguri fatti arrivare a Marco”

Una torta con le candeline sopra. Non una torta qualsiasi, ma la sua preferita. Una torta piena di significato, di amore, di vicinanza, per celebrare un giorno speciale per una madre e un padre: la nascita di un figlio. Una torta, quella di mele, per mantenere vivo nella mente e nel cuore il ricordo di un figlio che purtroppo quelle candeline non le potrà più soffiare. Così mamma Marina e papà Valerio, in un momento storico come quello vissuto in questo periodo dove anche la possibilità di portare dei fiori sulla tomba dei propri cari è vietato, hanno voluto ricordare ieri il figlio Marco. Un angelo biondo, come lo chiamano tutti, che proprio ieri alle 13.10 avrebbe festeggiato i suoi 25 anni di vita. Una vita finita troppo presto, per un colpo d’arma da fuoco che lo ha ferito mortalmente, strappandolo dalle braccia dei suoi cari. Dei suoi genitori, dei suoi amici. Di quanti lo hanno visto crescere, hanno percorso insieme la strada della vita, hanno condiviso gioie e dolori. Di tutti coloro i quali, anche ieri, nonostante l’attenzione del mondo sia ora concentrata sull’emergenza sanitaria nazionale, non hanno dimenticato di celebrarlo nel suo giorno “speciale”, quello del suo compleanno. «Voglio ringraziare tutti – ha detto mamma Marina – perché anche in questo

momento così brutto, mentre tutto il mondo sta combattendo contro un fantasma, in tanti ci hanno chiamato». Una vera inondazione di messaggi e chiamate di auguri per quel figlio diventato il figlio e il fratello di tutti che ha riempito di gioia il cuore di Marina e di Valerio. Un ragazzo per il quale in migliaia chiedono sia fatta giustizia. In migliaia attendono l’inizio dell’appello bis che potrebbe dare quella giustizia che da sempre i genitori chiedono. «Se tutti riusciremo a rispettare le regole, ognuno di noi potrà riprendersi la sua vita. E noi – ha detto mamma Marina – riprenderemo il nostro cammino per dare giustizia a Marco». E a ricordare l’angelo biondo c’ha pensato anche il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci che nella giornata di ieri ha contattato i genitori di Marco, «una di quelle ferite che la nostra comunità difficilmente potrà rimarginare. Credo che in questo momento di grande perdita di contatto, far sentire la nostra vicinanza a Marina e Valerio sia ancora più importante».