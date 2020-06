Civitavecchia: dai Lions Club raccolta di generi di prima necessità per il Polo logistico d’emergenza

Condividi Pin 1 Condivisioni

Continua la gara di solidarietà per rifornire il Polo logistico d’emergenza per le famiglie in difficoltà

Continua la gara di solidarietà per rifornire il Polo logistico d’emergenza e, attraverso questo, le famiglie in difficoltà del nostro territorio. Presso il piazzale antistante il centro commerciale di Boccelle, è avvenuta la consegna dei beni acquistati da Lions’ Club Civitavecchia-Santa Marinella Host, distretto 108-L, presieduto da Mario De Santis.

Proprio il presidente De Santis ha spiegato come dal distretto sia giunto il finanziamento di mille euro: contattati i Servizi sociali del Comune per informarsi sui bisogni più urgenti sul territorio, i donatori sono stati messi in contatto con il comitato locale di Croce Rossa italiana che ha stilato una lista di beni di prima necessità utili per proseguire nel servizio di consegna di generi vari ai nuclei famigliari seguiti dalla rete di solidarietà.

Gli articoli sono stati acquistati presso il locale punto vendita Coop e presi in consegna da Croce Rossa, alla presenza dell’Assessore ai Servizi sociali, Alessandra Riccetti, che ha dichiarato: “Ringrazio il Lions’ Club perché hanno dato un segno tangibile di solidarietà. Anche con la ripresa progressiva delle attività, c’è purtroppo ancora bisogno di un sostegno nei confronti di chi rischia di pagare i danni della crisi. Iniziative come quella del club del presidente De Santis aiutano a rendere saldo il sistema messo in campo da Croce Rossa e Protezione Civile”.