Civitavecchia, Boschini: “La collaborazione interistituzionale sta dando i suoi frutti”

“La collaborazione tra enti sta dando i suoi frutti – evidenzia l’esponente di Forza Italia Massimo Boschini – in questo momento di grandissima emergenza.

Vorrei a tal proposito ringraziare la presidente Sarracco per il grande lavoro che sta facendo in collaborazione con l’amministrazione comunale attraverso il Tavolo interistituzionale creato dalla Fondazione Cariciv. Stiamo lavorando sodo al fianco del nostro Sindaco e della nostra Asl.

In particolare vorrei citare e sottolineare il grande impegno che stiamo mettendo come gruppo di Forza Italia, insieme al presidente del consiglio Emanuela Mari, in questa emergenza. Ci stiamo adoperando in ruoli nuovi, come la ricerca dei materiali e dei fondi per le raccolte solidali. Mi preme inoltre sottolineare la grande disponibilità di tutti i consiglieri comunali, anche di altri gruppi politici, che si mettono a disposizione per ogni evenienza in maniera reciproca, come il caso in questi giorni della consigliera di Fratelli d’Italia Roberta Morbidelli. Dobbiamo pianificare la futura emergenza economica ma come comunità usciamo sicuramente più forti e coesi dopo questa emergenza sanitaria. Sapremo uscirne fuori a testa alta.”