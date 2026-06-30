Anguillara Sabazia, giovedì 2 luglio sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, giovedì 2 luglio dalle ore 08:00 alle ore 17:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua in alcune zone del Comune di Anguillara Sabazia. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- zona Campo Marinaro;
- via Della Mainella;
- via Anguillarese;
- via Santo Spirito.
Potranno essere interessate dal disservizio anche le zone limitrofe a quelle indicate.
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotte tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.