Città Futura Anno Zero: “Svolta per Valcanneto: passa la mozione sui fondi regionali per Largo Monteverdi”

“Maggioranza in frantumi: voto favorevole di Di Cola, si astiene Zito”

Riceviamo e pubblichiamo:

Cerveteri 29/06/2026 – Una clamorosa svolta politica e amministrativa scuote il Consiglio Comunale di Cerveteri e riaccende le speranze per il futuro di Valcanneto. È stata approvata la mozione con cui i Consiglieri Mundula, Salamone e Lasorella del gruppo politico Città Futura Anno Zero ha chiesto alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi a partecipare al bando della Regione Lazio che consentirebbe una spesa di 500.000 euro a fondo perduto da destinare al rifacimento di Largo Monteverdi.

L’atto è passato grazie al voto compatto di tutta l’opposizione e al sostegno determinante della Consigliera Di Cola, che ha votato a favore spaccando di fatto la coalizione guidata dalla Sindaca Elena Gubetti. Da registrare anche la pesante astensione del consigliere Giuseppe Zito, che ha ulteriormente evidenziato le frizioni interne alla maggioranza.

Il dibattito in aula e lo scontro sui numeri

Il dibattito che ha preceduto il voto è stato accesissimo. L’area di Largo Monteverdi versa da tempo in un grave stato di degrado, nonostante l’opera sia formalmente inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 senza che però, ad oggi, sia mai partito un cantiere.

A delineare la linea della giunta era stato inizialmente l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Luchetti, che aveva espresso contrarietà alla mozione sollevando un problema di bilancio: per ottenere i 500mila euro della Regione, il Comune avrebbe dovuto garantire un cofinanziamento di circa 100.000 euro.

Una tesi debole, quella dell’assessore, e prontamente smontata dalla Consigliera Mundula: oltre alla non obbligatorietà del cofinanziamento (che rimane una scelta in capo all’amministrazione), Città Futura Anno Zero ha, inoltre, ricordato che la Giunta aveva già stanziato ben 300.000 euro per l’opera. Di conseguenza, le risorse per coprire l’eventuale quota comunale non solo sarebbero state già disponibili, ma l’operazione avrebbe permesso all’ente di risparmiare ben 200.000 euro di fondi propri.

Riteniamo, inoltre, opportuno evidenziare la richiesta formulata della Sindaca durante la seduta odierna del 29 giugno di ritirare la delibera. Una richiesta che giudichiamo non solo inefficace, ma anche distante dall’esigenza di tutelare concretamente il bene pubblico e le frazioni che costituiscono il nostro territorio.

La maggioranza si spacca: la mozione diventa realtà

L’intervento della Sindaca e le barricate dell’assessore Luchetti non sono bastate. Una parte della stessa maggioranza ha ritenuto un controsenso economico e politico rinunciare a 500mila euro di finanziamento a fondo perduto per una frazione che aspetta risposte da anni.

Con il voto favorevole di tutta l’opposizione e della Consigliera Di Cola, unito all’astensione del Consigliere Zito, la mozione è stata approvata. Ora l’amministrazione Gubetti non potrà più ignorare la strada indicata dal Consiglio: gli uffici comunali dovranno attivarsi per presentare la domanda in Regione e intercettare i fondi per Largo Monteverdi. Per Valcanneto si apre una nuova pagina, per la maggioranza la frattura non fa che allargarsi.

Città Futura Anno Zero