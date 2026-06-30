Paura nella notte alla caserma Italo Stegher di Civitavecchia, dove un violento incendio ha interessato un locale adibito a magazzino. L’allarme è scattato intorno alle 23.30, facendo scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco della Bonifazi con l’equipaggio della 17A.

All’arrivo sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a un incendio ormai completamente sviluppato: il magazzino era interamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente e si sono svolte su più fronti. A causa della densa colonna di fumo sviluppatasi durante il rogo, è stato necessario l’impiego di numerosi autorespiratori.

Civitavecchia, incendio nella notte alla caserma Italo Stegher: magazzino distrutto dalle fiamme, nessun ferito

Parallelamente alle operazioni di spegnimento, una parte della squadra ha effettuato un’accurata ricerca all’interno dell’intera struttura per verificare l’eventuale presenza di persone. Fortunatamente, gli accertamenti hanno dato esito negativo.

Una volta estinte le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno proceduto allo smassamento del materiale ancora presente all’interno del magazzino e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento. Non si registrano feriti.