Sono 604 i decessi odierni. 1.555 i guariti

Coronavirus, diminuiscono i nuovi casi e scende il numero delle persone in terapia intensiva – “Diminuiscono le terapie intensive e scende ancora in maniera importante il numero dei casi accertati rispetto a ieri”, così ha voluto aprire la sua consueta conferenza stampa giornaliera il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per fare il punto sulla situazione dell’emergenza Covid-19, comunicando poi i seguenti dati:

Totale positivi 135.586;

Attualmente positivi 94.067 (+880 rispetto a ieri);

Persone guarite 24.392 (+1.555 rispetto a ieri);

Persone decedute 17.127 (+604 rispetto a ieri).