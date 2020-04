Condividi Pin 4 Condivisioni

La comunicazione diramata via social dall’Associazione. “Alla moglie Maria Paola ed ai figli Cristiano e Lorenzo l’affettuoso abbraccio di tutti i Soci dell’Associazione nautica Campo di Mare”

Addio a Roberto Vernavà, il cordoglio di Associazione nautica Campo di Mare – Così l’Associazione nautica Campo di Mare dal proprio profilo social: “Ancora una notizia che non avremmo mai voluto dare ! e questa volta del tutto inaspettata!

Ha ceduto, all’improvviso, il cuore di Roberto Vernavà!

L’Amico Roberto è stato, ed è, parte della grande Famiglia dell’Associazione nautica Campo di Mare; l’ha vissuta intensamente coltivando amicizie, amore per il mare e passione per lo sport ! Senza dimenticare l’impegno a difesa della natura, concretizzato nella costante difesa della Palude di Torre Flavia!

Ciao Roberto, non ti dimenticheremo; ci mancherai!

Alla moglie Maria Paola ed ai figli Cristiano e Lorenzo l’affettuoso abbraccio di tutti i Soci dell’Associazione nautica Campo di Mare!”