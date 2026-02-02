Il Presidente Lupi: “Può starci , non è successo nulla, dobbiamo avere pazienza e ricompattarci. Merito agli avversari, sono stati più bravi di noi”

Il Cerveteri non si rialza, incassa la terza sconfitta di fila ad opera di un Capranica più motivato e pimpante. I verde azzurri cedono per 1 – 0, subendo il goal nei primi minuti di gioco. Hanno reclamato un rigore su Falco, non concesso, per il resto un solo tiro in porta di Ferruzzi. Si salvano i tifosi che cantano per novanta minuti, ingoiando un boccone amaro.

Città di Cerveteri, terzo ko di fila

“Non è successo nulla, il Capranica ha meritato di vincere, può starci che ci sia un calo fisiologico, ma niente drammi. Sulla tabella di marcia siamo oltre le aspettative, quindi sono tre sconfitte che servono dà lezione, visto che non è tutto oro quello che luccica. Riordiniamo le idee, lavoriamo con umiltà, e vedrete che ci riscatteremo presto. E’ un momento no, assenze e non, bisogna accettarlo – ha detto il presidente Andrea Lupi”.