AVIS Ladispoli, raccolte ieri ben 35 sacche di sangue. Prossima donazione, domenica 8 febbraio

Si è svolta ieri, a Ladispoli, nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, la prevista raccolta di sangue. L’emergenza sangue, come diciamo sempre, non va mai in vacanza. E l’AVIS di Ladispoli è sempre in prima linea.

Alla fine della giornata, sono state raccolte ben 35 sacche di sangue. Da quello che è nostra memoria, un po’ sopra la media

Un risultato straordinario come ha sottolineato il Presidente dell’AVIS di Ladispoli, Salvatore Vernata. Presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico, ad accogliere i donatori con un sorriso o una battuta. Anche quando sei disteso sul lettino, pronto per donare il tuo sangue, e aspetti che arrivi l’infermiera.

La prossima raccolta, sempre a via Vilnius 5, si svolgerà domenica 8 febbraio