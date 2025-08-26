Circolazione ferroviaria in tilt, treni fermi tra Trastevere ed Ostiense

Linea ferma per un intervento delle Forze dell’Ordine
Circolazione ferroviaria in tilt
Aggiornamento – ore 8:20
La circolazione è sospesa tra Roma Trastevere e Roma Ostiense per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.
I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni secondo il seguente programma.
Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.
Inizio evento – ore 7:20
La circolazione è sospesa tra Roma Trastevere e Roma Ostiense per un intervento delle Forze dell’Ordine.
I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.
Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.
Seguono aggiornamenti.