Alba e tramonti alla Necropoli, visite guidate e aperture straordinarie del Museo per la Sagra dell’Uva a Cerveteri

Le visite guidate sono tutte gratuite, l’ingresso al Museo in orari serali prevede un biglietto a prezzo agevolato: solamente 2 euro. Il Sindaco Gubetti: “Tante occasioni per visitare e conoscere Cerveteri e il suo patrimonio artistico e archeologico”

Parte integrante e oramai appuntamento consolidato del programma della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri, sono le visite guidate alla Necropoli Etrusca della Banditaccia e al Museo Nazionale Cerite, dove sono custoditi i due capolavori di Eufronio per eccellenza, la Kylix e il Cratere.

Anche per questa 62esima edizione della Sagra, in programma da giovedì 28 a domenica 31 agosto, Artemide Guide ha allestito un programma ricco di uscite: occasioni eccezionali per scoprire, conoscere e visitare il patrimonio archeologico, artistico e naturalistico della terra degli Etruschi.

Confermati i tre appuntamenti da sempre più apprezzati: il Tramonto e l’Alba alla Necropoli e la “Passeggiata Trekking” alle Cascatelle. Durante tutte e quattro le serate della Sagra inoltre, il Museo Nazionale Cerite e la mostra “Il Patrimonio ritrovato” in Case Grifoni rimarranno aperti straordinariamente anche di sera, dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

Le visite guidate sono tutte gratuite, mentre l’ingresso al Museo negli orari serali avrà un biglietto a prezzo agevolato: appena 2euro. Sarà a carico dei partecipanti, l’ingresso alla Necropoli per la visita di domenica 31 agosto.

“Da sempre le visite guidate alla Necropoli e al Museo Nazionale Cerite rappresentano un punto di forza all’interno della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, una festa che promuove non soltanto il vino, ma anche le meraviglie archeologiche e artistiche del territorio etrusco – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in particolar modo, confermate anche quest’anno le uscite al tramonto e all’alba: due momenti emozionanti e suggestivi da una location unica al mondo come il nostro sito Unesco. Tutte le visite guidate sono gratuite: un dono che Artemide, realtà fondamentale nella promozione turistica di Cerveteri, fa alla nostra città e ai visitatori. Per maggiori informazioni e prenotazioni, recarsi presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro oppure inviare un messaggio whatsapp 3534107535”.

Ricco il programma: giovedì 28 agosto al Museo Nazionale Cerite, “Letture Etrusche” a cura del personale del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Venerdì 29 agosto alle ore 18:30 uno degli appuntamenti più suggestivi: visita guidata della Necropoli Etrusca della Banditaccia al tramonto. Ritrovo in Piazzale Moretti. Seguiranno poi dalle ore 21:00 visite guidate al Museo Nazionale Cerite e alla mostra “Il Patrimonio ritrovato” a Case Grifoni.

Tanti appuntamenti anche sabato 30 agosto: alle ore 09:00 “Passeggiata trekking” alle Cascate dei Colli Ceriti: un angolo naturalistico di Cerveteri davvero unico e suggestivo. La sera, nuove visite al Museo in Piazza Santa Maria.

Domenica 31 agosto la sveglia suonerà prestissimo per tutti! Dalle ore 06:00 alle ore 08:00, torna “L’Alba alla Necropoli”, a cui alle ore 10:30 seguirà la visita guidata della Necropoli della Banditaccia. In serata, chiuderà il programma la consueta visita al Museo Nazionale Cerite.