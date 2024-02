Cinema: “One love “un film per raccontare Bob Marley

One Love, arriva nelle sale italiane il 22 febbraio ’24

Non si è mai placata la musica di Bob Marley, non si è mai fermato il suo messaggio, non si fermerà mai il suo spirito perché le sue canzoni, nonostante gli anni passati dalla sua scomparsa, sono presenti quotidianamente in tutto il mondo.

Adesso arriva un film a celebrare la “legenda Bob Marley”, ad interpretarlo sarà Kingsley Ben- Adir attore inglese, che ha avuto anche il benestare della famiglia Marley. La sceneggiatura è stata scritta in parte dal figlio Ziggy , durante le riprese oltre lui erano presenti sua sorella e sua madre Rita, quest’ultima vera “musa” per il cantante giamaicano. L’obiettivo della pellicola è quello di raccontare l’uomo Bob Marley e il messaggio che ha mandato, per questo è stato usato il dialetto giamaicano, uno studio dettagliato delle sue movenze, delle sue abitudini e dei suoi gesti proprio mentre cantava. L’interprete Kingsley Ben- Adir ha incarnato perfettamente il ruolo di Bob Marley ma la voce e la musica resta quella autentica del cantautore, unico nel suo genere, capace di unire protesta e spiritualità. Un poeta, un ribelle, un talento straordinario che riempie le sue canzoni di messaggi di libertà, pace e amore.