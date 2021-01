Share Pin 3 Condivisioni

Cimitero, Tidei: “Risolta emergenza. Scritta pagina importante”

“Ieri in Consiglio è stata scritta una pagina importante per risolvere definitivamente e almeno per i prossimi 20 anni l emergenza cimiteriale diventata ultimamente non più risolvibile e tollerabile a causa della mancanza assoluta di nuove sepolture”.

Così il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, in un lungo post social in cui aggiunge:

“Basta dire che nei 10 anni dell Amministrazione Bacheca non è stato costruito nessun nuovo loculo e nessuna nuova cappella mentre la gente ha cintinuato a morire(dai 100 ai 120 all anno) con l unica soluzione di occupare ingiustamente le sepolture vuote di chi aveva pagato questi loculi che il comune provvedeva a requisire ingiustamente”.

“Oggi finalmente con la delibera di ieri costruiremo 3000 loculi con tombe e cappelle che rimarranno totalmente pubbliche ed in mano al Comune con la semplice gestione del concessionario. Preciso inoltre che il prezzo dei nuovi loculi che saranno costruiti nel cimitero attuale non avrà nessun aumento ma avranno lo stesso prezzo del passato che non avrà neanche le variazioni in piu degli indici Istat.

Abbiamo cosi e seriamente difeso l interesse dei ccittadini.e del Comune”.

“L’ opposizione anziché plaudire a questo progetto che non costa nulla al Comune e ai cittadini ha fatto il giuoco dell opportunistico e demagogico ruolo di chi non vuole far progredire questa città ma lasciarla nel degrado dove l abbiamo trovata. Noi la cambieremo nonostante la grettezza di un opppsizione miope e gretta”.