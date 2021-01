Share Pin 0 Condivisioni

Una confezione speciale dei famosi biscotti

“Questi Abbracci sono per loro”, Barilla al fianco degli infermieri

“In questo lungo periodo trascorso “distanziati”, all’insegna della massima cautela e prudenza anche nelle più semplici manifestazioni di affetto, quanto ci stanno mancando gli abbracci di chi ci vuole bene?

Per questo abbiamo realizzato delle confezioni speciali dei nostri frollini Abbracci, dedicate a tutti gli infermieri d’Italia. Questi Abbracci non sono solo biscotti, ma un modo per far sentire agli infermieri che siamo sempre con loro”.

“Il ricavato della vendita di Barilla ai rivenditori di queste speciali confezioni di Abbracci, fino al raggiungimento di 2 milioni di euro, sarà donato al Fondo di Solidarietà FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, che sostiene 450.000 infermieri e le loro famiglie“.