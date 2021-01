Share Pin 0 Condivisioni

Da domani molte regioni tornano gialle, riaprono 220.000 esercizi

Nelle Regioni gialle,circa 220.000 bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi possono tornare a fornire il servizio al tavolo.Lo sostiene Coldiretti. Considerato che 5 Regioni restano in fascia arancione, “possono restare aperti più di 6 locali della ristorazione su 10 presenti nell’intera Penisola (62%)”.

Ma lo stop and go per le aperture e le limitazioni rischia di dare”il colpo di grazia ai consumi alimentari degli italiani fuori casa”.Finora la ristorazione ha registrato un calo del fatturato del 48%, un crack di quasi 41 miliardi.