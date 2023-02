Cervicale infiammata: i migliori esercizi da svolgere per alleviare il dolore

Quello alla cervicale è uno dei dolori più comuni a cui si può andare incontro nel corso della propria vita: lo stile sedentario a cui tante persone sono abituate, stando sempre al PC su piattaforme come Casinoonlineaams.com o per lavorare, comporta una certa sedentarietà e, ovviamente, questo alimenta i caratteristici dolori al collo di una cervicale infiammata che tormenta in molti durante tutto il giorno. Mantenere una postura corretta è sicuramente consigliato ma, allo stesso tempo, potrebbe non bastare: in alcuni casi bisogna intervenire attraverso esercizi mirati che permettono di alleviare il dolore, sciogliere parte delle tensioni e provare un grande sollievo.

Esercizi per la cervicale infiammata: perché sono importanti?

L’infiammazione della cervicale non è assolutamente casuale, dal momento che è piuttosto caratteristica di una contemporaneità in cui il modo di vivere è completamente diverso rispetto al passato. Tantissime persone non assumono una postura corretta nel corso della propria crescita e, per questo motivo, si abituano a posizionare il capo in modo sicuramente atipico: e ancora, il freddo e le condizioni metereologiche avverse peggiorano la condizione, provocando un’infiammazione della cervicale piuttosto fastidiosa. Per questo motivo, gli esercizi sono fondamentale per contrastare questa condizione, provocando un alleviamento dei dolori.

Flessione dei muscoli e rotazione del capo

Una prima serie di esercizi che possono essere realizzati, per venire incontro ai dolori di una cervicale infiammata, riguardano tutti i movimenti possibili che permettono di “sciogliere” i muscoli irrigiditi, provocando anche una diminuzione del dolore e dell’infiammazione del capo. Per prima cosa, dunque, è consigliato procedere con una flessione dei muscoli laterali del collo: questo esercizio può essere realizzato sia a destra che a sinistra, flettendo semplicemente la testa verso la spalla, in modo che orecchio e spalla si sfiorino o tocchino addirittura, se si ha abbastanza resistenza al dolore per farlo: basterà procedere 10 volte per lato al fine di provare sollievo.

Dopo aver fatto ciò, si potrà replicare la stessa tipologia di movimento in avanti e indietro, avvicinando la testa quanto più possibile al petto (in modo che il mento lo tocchi) e, nel verso opposto, rivolgendo lo sguardo avanti con capo eretto. In entrambi i casi basteranno ancora 10 rotazioni, con la testa che potrà essere lasciata nella posizione raggiunta per 10 secondi. Un ulteriore esercizio, a seguito di questi, è la rotazione, che porta la testa a ruotare a destra e sinistra in modo da allineare il mento alla spalla, per 10 volte.

Esercizi da eseguire da supini per la cervicale infiammata

Seconda serie di esercizi che possono essere svolti per alleviare il dolore dell’infiammazione della cervicale è comprensiva di allenamenti da realizzare da supini per la cervicale infiammata, attraverso gambe unite e braccia che dovranno essere posizionate lungo i fianchi, in modo da essere distese.

Tra questi esercizi, sicuramente si cita l’allungamento frontale dei muscoli del collo, che avviene piegando le gambe in modo da far contrarre gli addominali e da far appiattire la zona lombare. Questa posizione permette di spingere il capo verso lo sterno, quasi come se si volesse allenare l’addominale ma facendo più attenzione al movimento della testa; nel caso in cui, invece, vogliano essere allungati i muscoli laterali del collo, il movimento da effettuare sarà leggermente rispetto all’esercizio precedente, spingendo questa volta il capo verso destra per circa 15 secondi, prima di cambiare direzione.

Infine, un ultimo esercizio che potrà essere realizzato per migliorare la condizione della cervicale è l’allungamento frontale del capo, con gambe che vengono appoggiate al muro. Si tratta di un movimento che permette di appiattire la zona lombare, verso il pavimento, in modo da sollevare la testa spingendo il mento verso lo sterno.