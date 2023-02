Sarebbero almeno due gli episodi che ricorrono nei racconti

“C’è un furgone che ruba i cani”: è psicosi sui social –

Un furgono con a bordo due, tre persone, che aggredisce i proprietari dei cani per poi rapirli.

È questa la psicosi che sta dilagando sui social, come riporta l’Ansa.

I fenomeni si sarebbero verificati a Ostia e nel X Municipio di Roma.

Secondo almeno un paio di racconti, una ragazza, intorno alle 22, sarebbe uscita con i suoi due cani quando sarebbe stata accostata da un furgone bianco. Da qui sarebbero scesi tre uomini: uno avrebbe tagliato il guinzaglio del cane più piccolo ma quello più grande avrebbe morso l’aggressore.

L’altro episodio si sarebbe verificato in via dell’Infernetto: anche in questo caso un giovane era a passeggio con suo cane quando un furgone gli avrebbe tagliato la strada.

Il giovane avrebbe dato un calcio alla portiera ma dal mezzo sarebbe uscito un altro uomo che lo avrebbe colpito con una mazza sul ginocchio. Il ragazzo che ha continuato a difendersi sarebbe riuscito a scappare via salvando il cane.

Dall’Enpa di Roma però cercano di tranquillizzare:

“La mancanza di dati certi ha fatto pensare a una leggenda metropolitana – ha detto Maurilia Amoroso, responsabile dell’Enpa di Roma – Ora i 2 eventi accaduti riportano in evidenza la storia. Il nostro consiglio è di accudire e tutelare i vostri animali, tenendoli al guinzaglio. Non isolarsi nelle passeggiate. E non lasciare gli animali in giardino senza un controllo e quando ci assentiamo. Non lasciarli durante la spesa fuori dai negozi e i supermercati”.