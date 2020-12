Cerveteri: vino, olio e prodotti agricoli, il territorio è on-line!

Share Pin 0 Condivisioni

Un team giovane guidato dall’Associazione 3.0 insieme all’Amministrazione comunale per promuovere i prodotti e le eccellenze di Cerveteri. L’evento di lancio si terrà il 30 dicembre.

Cerveteri: vino, olio e prodotti agricoli per far conoscere il territorio anche on-line!

Il Comune di Cerveteri con la collaborazione dell’Associazione 3.0 sta lavorando in questi giorni all’evento di lancio un nuovo progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio.

Infatti, tra pochissimi giorni, su internet si svolgerà un evento in diretta on-line in cui saranno gli stessi protagonisti del settore agricolo a promuovere i prodotti d’eccellenza e le bellezze di Cerveteri e del territorio limitrofo.

Vino, olio e prodotti agricoli: un portale dedicato a Cerveteri e al mondo dell’agricoltura

Le uve e i vini, l’olio di oliva, i carciofi e decine di altri prodotti che rappresentano storicamente, culturalmente ed economicamente queste terre.

Un progetto in cui l’Assessorato all’Agricoltura guidato da Riccardo Ferri ha creduto moltissimo, mettendo a disposizione dell’Associazione 3.0 gli strumenti per la creazione di una nuova piattaforma dove conoscere (e soprattutto acquistare) i prodotti proposti dalle migliori aziende agricole.

Il lavoro è stato affidato ad un team giovane e pieno di idee che, in questi giorni, sta realizzando la struttura del portale (che conterrà moltissime informazioni) e alcuni brevi video che racconteranno il territorio, le aziende e i punti di interesse turistico. Da sei anni, infatti, l’Associazione 3.0 si occupa della promozione del territorio, delle sue aziende e dei prodotti a km zero.

In vista delle festività natalizie “Vino, olio e prodotti agricoli e territorio” prenderà vita per il lancio pubblico previsto il 30 dicembre prossimo. Tanti interventi, come in una vera e propria conferenza, che riguarderanno, per esempio, le degustazioni di olio e dei segreti della vinificazione.

Sempre all’interno della piattaforma si potranno visitare virtualmente i luoghi turistici per eccellenza del territorio cerite. Basterà un semplice clic per cominciare la visita virtuale dalle Cascatelle, alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, passando per il Museo Caerite.

Per conoscere nel dettaglio le aziende basterà ancora un semplice clic. A presentare il territorio saranno le aziende stesse e i loro titolari, pronti a raccontare la storia della propria attività e offrire un alla scoperta dei prodotti, che sarà possibile anche ordinare.

Baraondanews seguirà da vicino la realizzazione del progetto e augura a tutti buon lavoro: l’appuntamento è per il 30 dicembre.

Cerveteri, PROGRAMMA DEL CONVEGNO “vino, olio e prodotti agricoli”

L’evento live del 30 dicembre si svolgerà fisicamente presso la sede dell’Associazione 3.0, in Via Agillina n° 40, a Cerveteri. Il programma comprende la trasmissione on-line di quattro momenti: (1) Apertura dei lavori e presentazione del progetto (2) Convegno: “Il Vino del Territorio Cerite” con interventi degli ospiti (3) Convegno: “L’Olio del Territorio Cerite” con interventi degli ospiti (4) Chiusura dei lavori con focus sulle bellezze naturalistiche e turistiche del territorio

Troverete la stream sul sito www.associazione3puntozero.it che conterrà anche i video e le interviste degli esperti del settore e sulle meraviglie di Cerveteri.

Altri articoli di Baraonda sul progetto Vino, olio e prodotti agricoli e territorio