Il 30 dicembre un evento in diretta per promuovere le eccellenze del territorio

Cerveteri, l’associazione 3.0 vicina alle aziende agricole

L’emergenza coronavirus e le disposizioni per contenere il contagio non fermano la promozione del territorio e delle sue peculiarità. Stop alle fiere in presenza, ma l’Associazione Tre Punto Zero ‘trasloca’ sul web per regalare agli utenti, non solo del territorio etrusco, ma di chiunque voglia ampliare le proprie conoscenze, di assaporare virtualmente le peculiarità delle aziende agricole del territorio.

Da ben sei anni, dal momento della sua nascita, l’Associazione 3.0 si occupa, infatti, della promozione del territorio, delle sue aziende agricole e dei loro prodotti, guinuini e a km0. Un lavoro portato avanti, fino ad oggi, grazie alle esposizioni fieristiche nelle piazze e in eventi e luoghi privati, come la meravigliosa cornice del Castello di Ceri o l’Aia di Castel di Guido. Il tutto anche grazie alla presenza e al contributo degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che, uscendo dall’aula hanno avuto la possibilità di mettere in campo le loro conoscenze, ampliandole e mettendole al servizio degli utenti. Una mission che nemmeno il covid è riuscita a fermare.

Anzi, grazie all’etere le aziende agricole del territorio, nel pieno del lockdown, hanno ampliato il loro raggio d’azione anche sul web con la consegna a domicilio dei prodotti così da raggiungere i loro affezionati clienti e incontrarne di nuovi.

Un ulteriore sviluppo dell’attività dell’ Associazione 3.0 è stata una rete messa a punto sui social media che continuerà a garantire la consegna dei prodotti a km0 nelle case dei cittadini che hanno potuto assaporare la bontà di quanto acquistato tramite una piattaforma di vendita online che si occupa nello specifico di consegne a domicilio.

Ma le sorprese non finiscono qui. In vista delle festività natalizie le aziende agricole ‘Tre punto zero’ hanno deciso di sorprendere e regalare agli utenti del web un evento degno di nota in tutto il modo virtuale. Un progetto sposato anche dal Comune di Cerveteri che lo ha pazialmente finanziato. E così “Vino, olio e prodotti agricoli e territorio” prenderà il via su una piattaforma online dedicata, ma ancora in fase di allestimento, il 30 dicembre. Gli utenti potranno ascoltare gli interventi di vari ospiti, come all’interno di una vera e propria sala conferenze all’interno di un evento fieristico, che spiegheranno loro ad esempio come assaggiare l’olio, o cosa significa coltivare e raccogliere l’uva e la successiva vinificazione. Sempre all’interno della piattaforma si potranno visitare virtualmente i luoghi turistici per eccellenza del territorio caerite.

Basterà un semplice clic sull’immagine del sito che si vuole visitare: dalle cascatelle alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, passando per il Museo caerite.

E per conoscere nel dettaglio le aziende basterà ancora un semplice clic sul logo dell’azienda. Ad attendere i visitatori ci sarà il proprietario pronto a rispondere alle domande che gli saranno rivolte, a raccontare la storia della propria attività e a regalare un tour all’interno della sua azienda agricola alla scoperta dei suoi prodotti e dei servizi offerti, nonché alla possibilità di ordinarli. Una vera e propria festa a cui stanno lavorando intensamente non solo l’ Associazione 3.0 e le Aziende agricole in essa racchiuse ma anche professionisti del web e dei media che stanno mettendo a punto video professionali e di qualità per consentire la perfetta riuscita dell’evento.

L’intero progetto è stato possibile realizzarlo grazie alla positiva accoglienza da parte del Sindaco Pascucci e della sua giunta ed in particolare per l’impegno profuso dell’Assessorato all’Agricoltura di Cerveteri nella persona dell’Assessore Riccardo Ferri il quale ha creduto da subito nell’iniziativa che gli è stata proposta dal Vicepresidente dell’Associazione 3.0 Andrea Santonicola studente all’Universita di Architettura.