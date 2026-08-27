La sindaca vuole ricordare anche Vincenzo Pomparelli, fondatore della scuola di musica e della banda cittadina, e il compositore Aldo Donati

di Giovanni Zucconi

Cerveteri, una via o una piazza per Giuliano Gemma. Gubetti porterà la proposta in Commissione Toponomastica.

Una via, una piazza o un altro luogo importante di Cerveteri dedicato a Giuliano Gemma. L’appello lanciato dall’amico Roberto Di Berardino potrebbe presto arrivare davanti alla Commissione Toponomastica.

Abbiamo raggiunto telefonicamente la Sindaca Elena Gubetti, che ci ha annunciato l’intenzione di proporre non soltanto il nome del grande attore, ma anche quelli di altre due persone che hanno lasciato un segno nella storia della città. E alle quali Cerveteri non ha ancora dedicato nulla. La Sindaca Gubetti ci ha infatti detto che “È mia intenzione sottoporre alla Commissione Toponomastica l’intitolazione di luoghi importanti della nostra città a tre figure che hanno segnato la storia di Cerveteri. Sono Giuliano Gemma, Vincenzo Pomparelli, fondatore della scuola di musica e della nostra banda, e Aldo Donati, compositore e autore di testi per cantanti molto importanti. Sono tre figure delle quali vorrei conservare la memoria.”

Per Giuliano Gemma si tratta di una prima apertura istituzionale verso una richiesta avanzata da tempo. Nell’intervista pubblicata oggi da BaraondaNews, Roberto Di Berardino aveva rilanciato la proposta di intitolargli il belvedere del centro storico, e di collocare proprio lì il busto che la famiglia dell’attore gli ha regalato. Un’opera dal grande valore affettivo che Di Berardino si è detto pronto a donare alla città.

“Preferirei saperlo in un luogo di Cerveteri, dove tutti possano vederlo, piuttosto che conservarlo soltanto per me”, ha spiegato nell’intervista. Il suo desiderio è quello di lasciare un segno permanente del rapporto che univa Giuliano Gemma a Cerveteri. La città nella quale aveva scelto di vivere e alla quale era profondamente legato.

La Sindaca, per il momento, non ha indicato quali luoghi potrebbero essere dedicati ai tre personaggi né i tempi nei quali presenterà la richiesta. Sarà la Commissione Toponomastica a esaminare le proposte.