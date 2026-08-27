Un grazie ai donatori e ai media che hanno accolto e rilanciato gli appelli. Il presidente Giovanni Bonetti: «La risposta è stata importante, ma c’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti»

Il Gruppo Donatori Sangue Olgiati ringrazia chi ha risposto agli appelli: «Ma la carenza continua» –

Il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV ringrazia tutte le persone che nelle ultime settimane hanno risposto agli appelli alla donazione e quanti hanno contribuito a diffondere il messaggio, ma rinnova l’invito a non fermarsi: al Policlinico Gemelli permane una carenza di sangue e il contributo dei donatori continua a essere necessario.

Un ringraziamento particolare va anche ai media, alle testate giornalistiche e agli organi di informazione che hanno accolto e rilanciato i diversi appelli del Gruppo, contribuendo in maniera concreta a raggiungere un pubblico sempre più ampio e a sensibilizzare sull’importanza della donazione.

La risposta registrata nel corso del mese di agosto è stata significativa, soprattutto considerando il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da una diminuzione delle donazioni a causa delle ferie e delle partenze.

Un segnale importante è arrivato anche alla vigilia di Ferragosto: lo scorso 14 agosto sono state 41 le persone che si sono recate al Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli per donare. Un dato che testimonia la sensibilità e la disponibilità di tanti cittadini, ma che non consente ancora di abbassare l’attenzione.

Il fabbisogno di sangue ed emocomponenti, infatti, non si interrompe. Ogni giorno sono necessari per garantire interventi chirurgici, terapie, trasfusioni, emergenze e assistenza ai pazienti. Per questo la continuità delle donazioni rimane fondamentale.

«Desideriamo ringraziare tutte le donatrici e tutti i donatori che hanno risposto ai nostri appelli e tutte le persone che hanno contribuito a diffonderli – sottolinea Giovanni Bonetti, presidente del Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV –. Un grazie particolare va anche ai media che hanno accolto e rilanciato le nostre richieste, permettendoci di raggiungere tante persone. La risposta è stata importante, ma la carenza di sangue continua e non possiamo abbassare l’attenzione. Abbiamo ancora bisogno dell’aiuto di tutti coloro che possono donare».

Il Gruppo Olgiati rinnova quindi l’invito alla comunità: chi è nelle condizioni di farlo può recarsi al Centro Trasfusionale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Ala J – Piano -1, Largo Agostino Gemelli 8, Roma.

In linea generale, possono donare le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, con un peso non inferiore a 50 chilogrammi e riconosciute idonee alla donazione dopo la valutazione medica.

Per agevolare i donatori è disponibile gratuitamente anche l’App “Donatori Olgiati”, attraverso la quale è possibile prenotare data e luogo della donazione, ricevere il promemoria dell’appuntamento e tenere traccia delle donazioni effettuate.

Il messaggio del Gruppo resta chiaro: grazie a chi ha risposto agli appelli e a chi ha contribuito a diffonderli, ma c’è ancora bisogno di donare. La partecipazione delle ultime settimane è stata importante; ora serve continuità per contribuire a garantire il sangue necessario ai pazienti del Policlinico Gemelli.