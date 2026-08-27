Scoperto un antico porto etrusco a Santa Marinella

Una nuova scoperta archeologica arricchisce la storia di Santa Marinella. A circa 90 metri dalla costa, sotto un metro e mezzo d’acqua, sono stati individuati i resti di un approdo etrusco risalente a circa 2.300 anni fa.

La struttura, realizzata con grandi blocchi di pietra, comprendeva moli e un bacino protetto di circa 3.000 metri quadrati, probabilmente utilizzato per l’attracco e la protezione delle imbarcazioni.

Particolarmente importante è la vicinanza al santuario etrusco di Punta della Vipera, dedicato a Minerva e distante appena 130 metri. Gli archeologi ipotizzano infatti che il porto potesse essere collegato direttamente al santuario, creando un percorso tra il mare e il luogo di culto.

Secondo lo studio pubblicato nel Journal of Cultural Heritage, la struttura potrebbe risalire alla fine del IV o all’inizio del III secolo a.C. La scoperta è importante perché le strutture portuali etrusche conservate sono molto rare e offre nuove informazioni sul rapporto tra gli Etruschi, la navigazione e i loro luoghi sacri.

Fonte: Emanuele Bernardelli Curuz, Stile Arte, 25 agosto 2026; studio di Mauro Giorgi e altri, Journal of Cultural Heritage, vol. 80, 2026.

Lo studio

Mauro Giorgi, Simone Napoli, Teresa Rinaldi, Flavio Enei, Stefano Giorgi, Francesco Latino Chiocci, Newly discovered ship-landing site serving the Etruscan coastal temple in Punta Della Vipera, Santa Marinella, Rome (Italy), Journal of Cultural Heritage, volume 80, 2026, pp. 189-196, DOI 10.1016/j.culher.2026.05.013.