Cerveteri, “Un amore senza tempo” per la campagna abbonamenti: il club lancia lo spot e chiama a raccolta la città

CERVETERI — Dal 1929 a oggi, una storia lunga quasi un secolo. La passione per i colori verdeazzurri si prepara a vivere una nuova stagione con un carico di entusiasmo rinnovato e un obiettivo chiaro: stringersi attorno alla prima squadra della città.

Per la nuova campagna abbonamenti, il club ha scelto uno slogan d’impatto — “Un amore senza tempo” — che sintetizza perfettamente il percorso del calcio etrusco, dai campi di Prima Categoria ai gloriosi anni della Serie C2, fino alle sfide di oggi. Per coinvolgere e trascinare la tifoseria, la società ha realizzato anche uno spot video ufficiale, pensato per invitare sportivi e cittadini a sottoscrivere la tessera.

Le tessere e le promozioni

Il presidente Lupi ha dato ufficialmente il via alla campagna introducendo formule vantaggiose e promozioni pensate ad hoc per famiglie, giovani e anziani, con l’obiettivo di rendere lo stadio sempre più un punto di aggregazione per tutta la comunità. Un segnale importante arriva anche dal costo della tessera: il contributo richiesto è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, a conferma della volontà di favorire la massima partecipazione.

L’entusiasmo in città è già palpabile: nei giorni scorsi sono state staccate le prime tessere e l’ambizione della dirigenza è quella di tagliare il traguardo dei 100 abbonamenti. Un appello rilanciato anche dal sindaco Elena Gubetti che, intervenuta nei giorni scorsi alla conferenza di presentazione della dirigenza, ha fatto da “megafono” per il club, invitando l’intera cittadinanza a sostenere la squadra.

Il debutto al “Galli”

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Il battesimo stagionale sul rettangolo verde di casa è fissato per il 6 settembre allo stadio Galli, dove i verdeazzurri affronteranno l’Anguillara per la prima uscita ufficiale davanti al proprio pubblico.