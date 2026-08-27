Controllato sulla statale Aurelia con documenti falsi: tradito dalle impronte, deve scontare quasi 5 anni di carcere

LADISPOLI (RM) – Nel corso della serata, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, durante un servizio di controllo del territorio lungo la via Aurelia, hanno tratto in arresto un 75enne di origini croate, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali.

Fermato per un normale controllo di routine, l’uomo ha tentato di eludere le verifiche esibendo un passaporto e una carta d’identità rilasciati dalle autorità croate e intestati a un’altra persona.

Il sospetto dei militari ha fatto scattare immediati approfondimenti tramite la banca dati e la comparazione fotosegnaletica. Gli accertamenti hanno confermato la totale falsità dei documenti e consentito di risalire alla vera identità dell’uomo.

Dalle successive verifiche è emerso che a carico del 75enne pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel luglio 2022, dovendo l’uomo scontare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per reati pregressi.

L’uomo è stato arrestato per il possesso dei documenti d’identità falsi e contestualmente è stato dato corso al provvedimento restrittivo pendente; al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.