Circuito Storico Santa Marinella, dal 10 al 14 settembre torna il Trofeo “La Dolce Vita”

Il Trofeo dedicato alle auto storiche rende omaggio a Giorgio Marzolla e celebra il legame tra Santa Marinella e il cinema. L’impegno a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dal 10 al 14 settembre 2026 Santa Marinella torna a respirare il fascino della Dolce Vita con il Circuito Storico Santa Marinella – Trofeo “La Dolce Vita”, manifestazione dedicata alle auto d’epoca che unisce sport, cultura, storia, spettacolo e promozione del territorio.

L’appuntamento, ormai profondamente radicato nella comunità locale, nasce per rievocare gli anni in cui Santa Marinella era una delle mete più amate da protagonisti della cultura, della letteratura e del cinema. Un’epoca rimasta impressa nell’immaginario collettivo e che trova nella manifestazione un’occasione per tornare a vivere attraverso il fascino delle automobili storiche e di un territorio ricco di testimonianze.

Il rapporto tra Santa Marinella e la storia dell’automobilismo è particolarmente significativo: la cittadina fu infatti attraversata dalle edizioni della Mille Miglia dal 1947 al 1950. A questo si aggiunge il legame con il grande cinema italiano: nel 1962 Santa Marinella fu scelta come set per alcune sequenze de Il Sorpasso, il celebre film diretto da Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

Il termine “Storico” che caratterizza la manifestazione vuole proprio sottolineare questo patrimonio, andando oltre la dimensione prettamente sportiva e richiamando le numerose radici culturali di Santa Marinella e Santa Severa: dalla letteratura al cinema, dalla scienza ai beni architettonici e archeologici.

Il Trofeo nel ricordo di Giorgio Marzolla

L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Giorgio Marzolla, scomparso nel 2022, conosciuto come collezionista e stimato restauratore di automobili d’epoca. Attraverso il suo lavoro e il suo costante impegno, Marzolla ha contribuito alla diffusione della cultura dei veicoli storici e alla valorizzazione di un patrimonio automobilistico che rappresenta oggi una parte importante della memoria del Novecento.

Il Trofeo “La Dolce Vita” è un Concorso di Eleganza inserito nel circuito ASI, capace negli anni di richiamare importanti collezionisti e appassionati di automobili storiche proprio grazie alla particolarità della sua location.

Santa Marinella, la “perla del Tirreno”, rappresenta infatti uno scenario ideale per un evento che mette insieme il glamour delle auto d’epoca e la storia di una città che, soprattutto negli anni Sessanta, visse un periodo di straordinaria notorietà nel mondo della cultura e dello spettacolo.

Auto storiche, territorio e nuove generazioni

La manifestazione punta anche a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Accanto agli appassionati e ai grandi collezionisti, il Circuito Storico Santa Marinella si rivolge infatti a famiglie, cittadini, villeggianti e turisti, trasformando l’evento in un momento di condivisione e valorizzazione del territorio.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani e ai bambini, che potranno vivere da vicino il fascino delle automobili storiche attraverso alcuni giri in città a bordo delle vetture e un concorso di disegno dedicato alle auto in gara.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di continuare a inserire Santa Marinella all’interno di un circuito nazionale di eventi capaci di promuoverne l’identità e il patrimonio, contribuendo così alla crescita culturale e turistica della città.

“Vedo finalmente concretizzarsi un progetto che rischiava di restare un sogno nel cassetto. Il nostro territorio vivrà, attraverso questa manifestazione sportiva, l’incontro tra prestigiose auto d’epoca e il patrimonio storico-architettonico di Santa Marinella e Santa Severa, rievocando il mito della Dolce Vita e soprattutto vedendo valorizzati importanti elementi che caratterizzano la città”, dichiara Daniele Padelletti, ideatore dell’evento.

La solidarietà al fianco del Bambino Gesù

Anche l’edizione 2026 conferma inoltre l’importante dimensione solidale della manifestazione, grazie alla partnership con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Durante il Circuito Storico saranno infatti promosse attività di raccolta fondi destinate a sostenere l’ospedale pediatrico e i suoi piccoli pazienti. Un modo per affiancare alla celebrazione della storia, dell’eleganza e della passione per le auto d’epoca un concreto gesto di solidarietà.

Il Circuito Storico Santa Marinella – Trofeo “La Dolce Vita” si prepara così a riportare sulle strade della città il fascino senza tempo delle automobili storiche, in un viaggio tra memoria, cinema, sport e cultura che guarda al passato per valorizzare il presente e il futuro di Santa Marinella.