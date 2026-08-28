In mimetica annaffia 15 piante di marijuana di notte: arrestato 65enne

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato, che i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato in flagranza di reato un 65enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, gravemente indiziato del reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è nata da un’attività info-investigativa si è chiusa la sera del 24 agosto, nel corso di uno specifico servizio di osservazione in un’area isolata nel comune di Sant’Oreste, quando i Carabinieri, in abiti civili, hanno individuato una piantagione di marijuana realizzata a ridosso di un ruscello in secca.

I militari hanno infatti sorpreso l’indagato mentre si apprestava ad annaffiare le piante estraendo alcune bottiglie d’acqua dallo zaino e sono intervenuti bloccandolo.

Sul posto sono state sequestrate 15 piante di marijuana in piena vegetazione, con un’altezza media di circa 2,5 metri, oltre a secchi, vaschette e attrezzatura per l’irrigazione sapientemente nascosta tra gli arbusti.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo, nel comune di Filacciano, ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 100 semi di cannabis e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.