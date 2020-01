Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento settimana prossima per la tradizionale benedizione degli animali

Cerveteri, torna la festa di S.Antonio

Tornerà settimana prossima, come da tradizione, la benedizione degli animali a Cerveteri in onore di S.Antonio. Come ogni anno infatti, si rinnova l’evento che celebra la figura dell’abate, protettore degli animali, che saranno benedetti nella giornata di Sabato.

Il programma però inizierà già da venerdì, con la messa solenne.