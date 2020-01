Il professore indimenticabile

Condividi Pin 1 Condivisioni

Manifestazione in ricordo di Gianfranco Dollfus

Si celebra il prossimo 28 gennaio, presso la Scuola Paritaria Parificata S. Giovanni Battista in Via Casale S. Pio V a Roma, una manifestazione in memoria di Gianfranco Dollfus. Biologo, ornitologo, appassionato di natura, in tutte le sue forme, professore e non solo, eclettico, simpatico, generoso e affettuoso con tutti, sempre disponibile ad ascoltare e attento al prossimo. Un giovane professore di scienze scomparso troppo presto nel 1991, in un tragico incidente, aveva 38 anni. Erano tempi in cui il reato di omicidio stradale non esisteva … Ma ugualmente per tutti quel camionista incosciente che sulla via Emilia, vicino Livorno, quel 9 agosto 1991, non seppe assicurare il suo carico di 11 tonnellate e lo perse alla prima curva provocando la morte di un innocente e ignaro “giovane sfortunato” (come lo definirono i giornali toscani locali), commise un omicidio stradale. Interruppe una vita bella e preziosa e ne sconvolse molte altre: non solo quelle di tutti i familiari più stretti ma anche quelle dei suoi giovanissimi tanti studenti, degli amici, dei colleghi, che ancora oggi non hanno dimenticato. A quasi trent’anni di distanza, il 28 gennaio il mondo scientifico celebra la memoria di questo amato professore dal grande seguito, con una manifestazione nella scuola in cui insegnava da oltre 10 anni. Alla presenza di ex alunni, colleghi, amici, parenti e soprattutto di tanti nuovi giovani allievi dell’Istituto S. Giovanni Battista, in Via Casale S. Pio V a Roma, si svolgerà la “Prima Giornata Naturalistica Gianfranco Dollfus”. Si parlerà di avifauna, di biodiversità, di ecosistemi delicati e a rischio, di osservazione e conservazione ambientale, di tassidermia, di disegno naturalistico, di fotografia naturalistica, di didattica delle scienze, di aree protette con tanti esperti del mondo naturalistico. Una carrellata di temi tutti attuali e da sempre cari al prof. Dollfus. Interverranno:Corrado Battisti, Naturalista – Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio Aree protette – parchi regionali, Maurizio Gattabria, tassidermista del Museo Civico di Zoologia di Roma, Federico Gemma, biologo naturalista disegnatore e pittore, Giancarlo Grillo, foto amatore della natura,Elisabetta Mitrovic, biologa naturalista, disegnatrice e pittrice,Alessandro Polinori – Vicepresidente Lipu – Responsabile CHM Lipu OstiaGiancarlo Santori, foto amatore della natura,Cooperativa Myosotis, servizi educativi e culturali del Museo civico di Zoologia di Roma. Tutti, con proiezioni e coinvolgenti laboratori ad hoc, offriranno ai ragazzi e agli ospiti che parteciperanno, un piccolo “assaggio” della loro passione, per accendere entusiasmi e curiosità nei presenti. Chissà che alcuni tra essi sentano il desiderio di seguire i passi di questi naturalisti e magari di scegliere, in un prossimo futuro, studi e professioni così belle e utili al bene del nostro pianeta?Sarà una mattinata per “fare scienze” in modo divertente e vario, come faceva Gianfranco, grazie a tanti amici illustri, appassionati di natura, presenti soprattutto per onorare il ricordo di un collega, che in qualche modo sarà con noi, certamente sempre nei cuori di tutti!

Simonetta Dollfus