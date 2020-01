Condividi Pin 422 Condivisioni

Sui social continua la battaglia per Giustizia e verità

Caso Vannini, il 7 febbraio una ‘passeggiata per la giustizia’

Una passeggiata per la Giustizia nasce per stare vicino a Marina e Valerio. È l’udienza più importante ma anche di speranza.

Avvolgeremo la Famiglia senza fiaccole ,bandiere e striscioni! L’udienza è alle 10 ma noi ci ritroveremo alle 9,00 in piazza. Chi clicca “parteciperà” deve essere sicuro di arrivare in piazza perché chiederemo le autorizzazioni. Giustizia per Marco Vannini.

Questo è ciò che si legge nelle informazioni dell’evento organizzato dal gruppo “Giustizia e verità per Marco Vannini”: una manifestazione solidale per essere vicini ai genitori del povero Marco, che affronteranno il prossimo 7 febbraio l’ultimo step di un processo controverso e doloroso.