Cerveteri, torna il Natale di Aism –
Una 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 a Cerveteri, una 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀: torna il 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗶𝘀𝗺 – 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗰𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗮. Anche quest’anno, 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗘𝗠𝗘, possiamo sostenere la 𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗰𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗮. Possiamo farlo, con i prodotti solidali di Aism: 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗶, 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶, 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗹𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗮𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝘀𝗼!
𝗕𝗔𝗖𝗜 𝗗𝗜 𝗗𝗔𝗠𝗔 – 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗢: 𝟴𝗲𝘂𝗿𝗼
𝘋𝘦𝘭𝘪𝘻𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘭𝘪𝘣𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘢𝘱𝘰𝘳𝘪 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘴𝘤𝘪 𝘢 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘦. 𝘖𝘨𝘯𝘪 𝘮𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘴𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘭𝘢𝘵𝘰, 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢. 𝘉𝘶𝘰𝘯𝘪, 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪, 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘪𝘰𝘤𝘤𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘻𝘶𝘤𝘤𝘩𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘯𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘦𝘲𝘶𝘰𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘭𝘦
𝗖𝗔𝗥𝗔𝗠𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗥𝗢𝗣𝗦 𝗔𝗟 𝗠𝗜𝗘𝗟𝗘 – 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗢: 𝟯,𝟱𝟬𝗲𝘂𝗿𝗼
𝘓𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘪 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘭𝘤𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦, 𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘭𝘢𝘵𝘰, 𝘢𝘭𝘭’𝘶𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢! 𝘗𝘦𝘳𝘧𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘰𝘭𝘢 𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘵𝘰𝘤𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘢. 𝘚𝘲𝘶𝘪𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘪𝘦𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘦𝘥 𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘷𝘢𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰
𝗕𝗨𝗟𝗕𝗜 𝗗𝗜 𝗜𝗥𝗜𝗦 𝗘 𝗗𝗜 𝗧𝗨𝗟𝗜𝗣𝗔𝗡𝗢 – 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗢: 𝟱𝗲𝘂𝗿𝗼
𝘜𝘯 𝘳𝘦𝘨𝘢𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘪 𝘢𝘮𝘢 𝘭𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢! 𝘗𝘶𝘰𝘪 𝘴𝘤𝘦𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦, 𝘣𝘶𝘭𝘣𝘪 𝘥𝘪 𝘪𝘳𝘪𝘴 𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘭𝘪𝘱𝘢𝘯𝘰: 𝘪𝘯 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘮𝘣𝘪 𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪, 𝘥𝘢𝘳𝘢𝘪 𝘶𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘳 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢!
𝗖𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗨𝗠𝗔𝗧𝗘 “𝗜𝗟 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗘𝗥𝗕𝗘” – 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗢: 𝟱𝗲𝘂𝗿𝗼
𝘈𝘤𝘤𝘦𝘯𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘶 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘤𝘭𝘦𝘳𝘰𝘴𝘪 𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘱𝘭𝘢! 𝘌𝘭𝘦𝘨𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘶𝘮𝘢𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘶𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘦 𝘴𝘤𝘢𝘵𝘰𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘢𝘭𝘰