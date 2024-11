Ladispoli, brutto incidente sull’autostrada Roma-Civitavecchia –

Brutto incidente sull’autostrada Roma-Civitavecchia. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, tra le uscite di Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma. Per cause in corso di accertamento un’automobile si è cappottata ed è finita in cunetta. Sul posto, dopo che alcuni passanti si sono fermati per prestare i primi soccorsi, sono arrivate le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Da valutare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica dell’incidente.